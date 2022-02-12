向「2030」一代求愛的候選人們，用「零花錢公約」消除不了挫折感. February. 12, 2022 07:14. . 朝野政黨總統候選人對20到30多歲青年一代的求愛競爭非常激烈。共同民主黨候選人李在明最近承諾了每年100萬韓元的青年基本收入（青年分紅）。這與昨天發表的「任期內年100萬韓元基本收入」公約是兩碼事。也就是說，將發放200萬韓元。政府還表示，將以「2030」一代為對象，以低息最多保障1000萬韓元的貸款。國民力量黨候選人尹錫悅表示，將對低收入層青年提供每月50萬韓元、最長8個月的「青年醫藥保障金」補助。人均每年達400萬韓元。政府還在考慮實施每年國家補助250萬韓元限額金額的「青年騰飛賬戶」。 國民之黨候選人安哲秀也表示，將向退伍青年支付1000萬韓元的進入社會補助，正義黨候選人沈相奵表示，將作為青年基礎資產發放3000萬韓元。有力候選人的現金公約至少需要數萬億韓元的資金。李在明的青年基本收入每年需要7萬億韓元的預算。尹錫悅的青年騰飛保障金沒有提出低收入層青年的標準，因此不知道需要多少資金。 房地產公約也是五十步與一百步。李在明表示：「對於平生第一次購買住宅的青年，將優先分配新數量的三成。」尹錫悅表示：「將提供30萬戶青年原價住宅。」他們都沒有提出何時、何地、如何製造供應量、誰以何種資格來購買等具體的發展藍圖。 占選民總數的32%比重較高的「2030」早已成為決定票一代。也就是說，對公平問題敏感、因工作崗位問題和房地產問題一再受挫的「2030」選票投向哪一方，將決定大選的方向。問題是，候選人們只濫發「零用錢」水平的現金公約或提出很有可能只是空想折磨的房地產解決方法，迷惑「2030」。甚至互相巧妙地利用性別問題來提高支持率。 雖然需要現金補助、錢能有所幫助的「2030」，但是教育或培訓等與實際人力資本積累相聯系的方案等也需要一起研究。最重要的是，多數青年真正希望的是像樣的優質工作崗位。如何提高大企業和中小企業的雇傭創造余力，培養多樣的初創企業，就下屆政府集中培養的核心力量產業是什麼等提出經濟遠景展望，並製定保障「2030」人公平就業機會的製度。基金枯竭危機的年金改革也是青年一代非常關註的話題。如果對這種本質問題的診斷和解決方法視而不見，只知道提出「現金公約」，「2030」的選票將不會有任何動靜。

한국어