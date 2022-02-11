韓國去年經常項目收支順差883億美元…5年來的最高值. February. 11, 2022 07:32. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國去年全年經常收支（Current Account•即“經常項目”收支）實現883億美元（約105.6萬億韓元）順差，創下了5年來的最高值。但是，由于原油等原材料價格的暴漲，進口比出口增長更快，因此未能達到韓國銀行的預測值。 據韓國銀行10日發表的國際收支（暫定）數據顯示，去年經常收支順差規模爲883億美元，比前一年（759億美元）增加了16.3%（124億美元）。繼2015年（1051.2億美元）、2016年（979.2億美元）之後，順差規模位居曆史第三位。 但這一數字低于韓國銀行當初預測的順差規模（920億美元）。商品收支順差爲762.1億美元，比一年前減少了44億美元。因爲去年全年出口（6500.1億美元）比前一年增加了25.5%，但由于原材料價格的暴漲，進口（5738.1億美元）劇增了31.2%，超過了出口增加率。 僅從去年12月來看，經常項目收支順差爲60.6億美元，連續20個月保持順差。但是順差規模驟減至一年前的一半水平。韓國銀行預計今年經常項目收支也會出現順差，但隨著原材料價格的持續上漲，今年的順差規模也很有可能低于預測值。

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