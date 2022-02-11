日本外交文件顯示：「1953年使韓日會談破裂的『久保田妄言』，是利用韓美關系裂痕的意圖性戰略」. February. 11, 2022 07:33. by 李素妍記者 always99@donga.com. 經確認，導致1953年第三次韓日會談破裂的所謂「久保田妄言」，是日本政府利用韓美關系裂痕的意圖性戰略。 據東北亞歷史財團最近編集日本外交文件出版的《韓日會談日本外交文件詳細目錄集》顯示，1953年6月21日，日本代表團團長久保田貫一郎製定了內容為「應故意推遲第三次韓日會談」的《韓日會談無期限休會案》。實際上，在文件製定後的當年10月的韓日會談中，久保田妄言「日本統治給韓國人帶來了恩惠」，韓日會談在之後的5年裏一直被中斷。 在長達16頁的休會案文件中，久保田強調，以李承晚1953年釋放巨濟島反共俘虜為契機，韓國政府處於守勢。他說：「李承晚政府釋放了25000名朝鮮俘虜，韓國對聯合國采取了叛逆的態度。李承晚因為想成為世界孤兒的政策而受到指責，不久就會下臺，」「應該重新考慮是否與即將沒落的李承晚繼續會談下去。」 1953年6月18日，李承晚政府單方面釋放了被關押在巨濟島俘虜收容所的反共俘虜，韓美關系陷入僵局。日本政府以此為借口製定了無限期推遲會談的戰略。 該文件是日本政府從2007年起10年間公開的約6萬頁韓日會談外交文件中的一部分。2007年首次公開當時，日本政府以抹黑核心部分的方式對外提供，但經過日本市民團體的持續要求，最終追加公開了部分原件。 東北亞歷史財團研究委員趙允秀（音）表示：「日本政府雖然說久保田妄言是個人主張，但通過此次文件，日本政府采取了把決裂責任推給韓國、想無限期推遲會談的戰略，」「日本政府對韓國在國際社會上所處的情況進行了縝密的分析，並徹底利用了這一點。」

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