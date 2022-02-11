張夏成、金尚祚投資的詐騙基金，究竟有沒有庇護或特惠？. February. 11, 2022 07:32. . 據悉，韓國駐華大使張夏成和前總統政策室長金尚祚分別向2019年4月因中斷回購事件造成大規模損失的發現基金投資了60億韓元和4億韓元。該基金由張大使的弟弟張夏元擔任資產經營公司的代表，被稱為「張夏成弟弟基金」。前天，首爾警察廳金融犯罪調查小組傳喚調查張夏元的過程中發現了現政府實權人士投資基金的事實。 發現基金是從2017年4月起的2年間通過IBK企業銀行、韓亞銀行等商業銀行和證券公司銷售的私募基金。銷售公司宣傳說，由於采取的是美國運營公司投資債券獲得收益的結構，非常安全，因此一下子籌集了巨額資金。但是，隨著美國運營公司因涉嫌虛報資產價值等被美國證券交易委員會告發，資產被凍結，受此影響，韓國投資者的基金回購也被中斷。警方透露出其中用新投資金填補現有投資者收益的龐氏騙局的可能性。該「欺詐基金」造成的損失規模達2562億韓元。 張大使牽扯基金的疑惑在采取中斷回購措施後浮出水面。這是因為，人們很難理解國策銀行銷售新生運營公司運營的基金、因此設定額規模飛速增長的過程。此次張大使和金前室長加入基金的事實被曝光後，甚至有人提出疑惑稱，是不是有彌補他們損失等特惠措施。 張大使和金前室長繼9日解釋沒有違反法律後，昨天再次發表了「沒有申請回購的事實，也沒有收到回購金的事實」的立場。盡管如此，與到期前資金被捆綁的普通人不同，他們以自由存取的開放型加入，因此疑惑仍未消除。雖然關鍵在於他們是否首先知道中斷回購的信息，有沒有收益相關特惠，但2年零10個月的答案卻被淹沒在水下。難道要全盤聽信疑惑當事人所說的話嗎？ 金融監督院對去年5月企業銀行銷售的發現基金製定了40~80%的賠償比率。但如果該基金一開始就是欺詐行為，就不會有人接受部分賠償的措施。最重要的是要查明政權實權人士向基金註入巨額資金後，至今發生了什麽事情。否則，這一事態將不僅僅局限於基金的不完全銷售，還會演變成政權的道德性問題。

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