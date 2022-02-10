青年聘用減半、空降高管大幅增加的國有企業. February. 10, 2022 07:48. . 據悉，文在寅政府初期大幅增加的國營企業正式員工錄用，在2年間減少了一半。這種大幅減少，僅憑受到新冠疫情的打擊是無法解釋的。公共企業們在減少青年招聘的同時，年薪更高的常任幹部人數卻在加倍增加，其中很多職位都由親執政黨人士占據。這是典型的「紮釘子」和「回報人事」。 2019年，35家國營企業的正式員工招聘人員為11238人，去年為5917名，減少了47.3%。韓國鐵道公社在2年內減少了64%，大型公共企業的招聘人員大幅減少。雖然受到新冠疫情直接打擊的交通、旅遊領域國營企業無可奈何，但其他國營企業的錄用減少是因為非正規職歸零、抑製過度的公共服務費用等政府政策的副作用導致收益結構惡化，導致錄用余力減少。 在很難增加雇傭的情況下，被政府要求創造就業崗位的國有企業卻只增加了「體驗型實習生」的位置。在沒有續約或轉為正規職的情況下，那就是工作1~5個月的短期工作崗位。雖說招聘時會給予加分等，但大部分都是單純重復的業務，而且實際錄用的情況很少，因此青年們也不太喜歡。但政府卻表示，今年將公共機關的體驗型實習規模增加到22000名以上。 對於青年來說，狹窄的國營企業就業門，是向大選陣營、意氣相投、共同民主黨人士敞開的。國有企業常任理事人數從2019年的45人增加到了去年的91人。現政府執政以來，年薪過億的金融公共機關的機關長、理事、監事等親執政黨人士超過60人。從去年開始，不具備專業性的空降人事正在增加。這是受環境部黑名單事件的影響，即使政權更叠任期也要幹滿的可能性增大而出現的「新型鐵飯碗」。 雖然因為業務特性而被允許得到壟斷地位，但國營企業卻是無可爭辯的企業。如果銷售額增加，生產效率和收益性得不到提高，就很難擴大雇傭規模。從「工作崗位是民間創造的，這是固定觀念」的錯誤前提出發，一直壓迫公共企業增加工作崗位的政府政策，正在成為導致雇傭梗塞的回旋鏢。由於這種錯誤的政策副作用，國有企業變得不健全，到了任期末卻繼續派遣「空降」政界人士，真是無恥之舉。

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