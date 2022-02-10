美軍高官：「韓美聯合軍演，不要在電腦上，應在野外大做文章」. February. 10, 2022 07:49. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 美國海軍陸戰隊司令大衛·伯格日前表示，應該重啟從2019年起事實上中斷的韓美大規模實操聯合軍演。韓美聯合軍演以2018年朝美新加坡首腦會談為契機，被利用電腦模擬的聯合指揮所演習所代替，沒有進行大規模野外實際機動演習，只進行營級以下的小規模演習。 據「自由亞洲電臺」報道，美國海軍陸戰隊司令大衛·伯格當地時間8日在美國防衛產業協會主辦的在線座談會上表示：「支持重啟韓美大規模實操聯合軍演，」「應該通過此舉向敵人證明韓美兩國軍隊有實戰力量。」 伯格指出：「多次小規模演習不可能產生大規模演習的效果。」他解釋說：「小規模演習可以做下級戰術部隊指揮官們需要集中的事情，這一點很有價值，但是上級指揮官們需要反復進行大規模的野外機動演習，」「即使將5個小規模演習合而為一，也不能代替大規模演習。」 對於電腦模擬演習方式，他還強調：「通過（演示程序）PowerPoint（顯示的演習）並不是可信的威懾力，」「讓敵人看到我們能做什麽的（實操）演習，是有效的威懾力。」 文在寅政府大幅縮小韓美聯合軍演規模，而且以模擬戰爭的形式進行，不斷有人提出對朝應對態勢弱化的憂慮。據悉，原定於下月舉行的上半年聯合軍演被推遲到4月的第二周，因此，作為戰時作戰指揮權移交條件的未來聯合司令部完全運用能力的檢驗日程也將出現差池。

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