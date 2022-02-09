如果不想國庫見底，文在寅就應親自清理補充預算爭議. February. 09, 2022 07:55. . 韓國朝野政黨和政府就增加補充預算案的規模問題發生了沖突。對於政府1月份編製的14萬億韓元規模的補充預算案，共同民主黨要求增加到35萬億韓元，國民力量黨則聲稱應該達到50萬億韓元。前天，在國會常任委員會預備審查中，表決通過了增加40萬億韓元的方案。經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基昨天在國會預算決算委員會上說：「我明確表示，很難接受35萬億韓元和50萬億韓元的規模。」 此次補充預算是現政府執政以來的第10次，也是自新冠疫情以來的第7次。現政府還創下了連續3年在選舉前編製補充預算的記錄。自1951年韓國戰爭爆發以來，時隔71年再次在新財年開始的1月份編製補充預算。即使考慮到新冠疫情長期化的特殊情況，如果沒有3月９日的總統選舉，朝野很有可能不會像這樣強行編製補充預算，也不會展開增加數十萬億韓元的競爭。 在朝野及政府的立場交纏在一起的混亂狀況下，文在寅總統昨天表示：「在國會審議過程中，將誠心誠意地討論消除死角地帶等合理對策。」他還表示，「迅速的支援是生命」，希望國會給予協助。對於35條、50萬億韓元等朝野濫發補充預算規模一事，他只發出了「合理的對策」「迅速處理」這兩句模棱兩可的信息。 這與去年4月７日首爾·釜山市長補缺選舉前夕，對小商販私營業者的損失補償爭議時文總統采取的態度沒有什麽兩樣。文總統當時只提到過一次「在財政能夠承受的一定範圍內謀求將損失補償製度化的方案」，之後文總統從來沒有就編製新冠病毒補充預算問題出面並結束過爭議。 對於編製「1月補充預算」本身，批判輿論也非常強烈。但朝野不是要求增加一兩元，而是一次性增加數十萬億韓元，實在荒唐。難怪曾示意將部分增額的金富謙總理也抗辯道：「幾十萬億韓元不會一下子從哪裏掉下來。」根據政府的防疫措施，急需對小商販、個體戶等的支援，但都應以財政應該承擔為前提。 執政黨總統候選人和議員們向反對補充預算增額的洪副總理施壓，稱其為「越權」「否定代議民主」，甚至是惡言相向，口稱「貪官汙吏」「藐視民生」等，這種情況本身並不正常。如果不打算把國庫抖得一幹二凈再離開，文總統就應該更加明確地清理疏導。

한국어