可以回到過去. February. 09, 2022 07:56. . 子女對父母來說始終是孩子。長大後也要擁抱的大孩子。申京淑作家的《曾到過爸爸那裏》是一部關于爸爸和女兒的小說。表面上是關于父親的犧牲生活的感人故事，但更深入地觀察的話，這是作爲（講述者）作家的女兒從父親那裏得到安慰的故事。故事分成兩層是因爲講述者的心理創傷。 講述者因車禍失去了女兒。聽到人行橫道對面的講述者的呼喚聲，女兒沒有顧及左右就跑了過來。正如卡爾•永在定義心理創傷時所說的那樣，這種存在感覺就像“被扔到岩石上”。似乎“絕望導致脊骨裂開”。講述者在過去的6年裏一直生活在這種絕望之中。 父親心裏想著女兒，就沈默了。在此期間，她出現了又痛又嚴重的睡眠障礙。這樣下去，總有一天會精神錯亂，什麽話都說不出來。所以有一天，他對女兒說。“生活並不一定總是要向前發展。回頭看過去更好的話，可以回到那裏。”世界要求他徹底擺脫痛苦的過去，繼續前進，但他卻說沒有必要，如果過去更好的話，就回到那個記憶裏去。只是希望擺脫對不幸瞬間的過度執著。如果執著于自己，你也會很累，過世的孩子也會“走不了路，徘徊不定”。“別揪住不放。不要讓它在某個地方堆積起來，順其自然讓它流走吧。” 說那句話的父親哭在心裏，女兒卻笑容外露。女兒把父親的話記錄下來。“即使每天都快要死了，也迎來了不同的時間。”遺言也被記錄了下來。“你走夜路的時候，我會坐在你的左肩上。”女兒以父親的話爲基礎，開始一點一點地從絕望中擺脫出來。正如作家所說，“即使是在一切都結束的場合”生活也會繼續下去。

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