美國一智庫：「朝鮮將在與中國接壤的慈江道建設新的洲際導彈基地」. February. 09, 2022 07:56. by 華盛頓＝常駐記者 文炳基 weapon@donga.com. 據悉，朝鮮在靠近中國邊境的地區建造的新洲際導彈基地已經竣工並投入使用。今年以來，朝鮮已連續7次發射彈道導彈，新竣工的該導彈基地被認為是朝鮮正在運營的20個秘密導彈基地之一。 美國智庫「戰略與國際問題研究中心」的韓國問題客座車維德、研究員約瑟夫·伯慕德斯、前研究員珍妮弗，當地時間7日在朝鮮問題專門網站「超越分裂（Beyond Parallel）」上發表了關於朝鮮慈江道花平郡懷中裏導彈基地的分析報告。朝鮮從2005年開始建設懷中裏導彈基地，但具體分析報告出臺尚屬首次。 據報告顯示，該基地距離中國國境25公裏，面積是汝矣島（2.9平方公裏）的兩倍多，達6平方公裏。到2020年為止，捕捉到該基地的衛星照片中有挖掘地下設施的痕跡。但分析認為，在今年1月21日拍攝的照片中，基地工程實際上已經完工。 此外，報告認為該基地將部署朝鮮的團級導彈部隊。美國專家們認為，朝鮮最近增強的4個導彈部隊包括懷中裏基地在內，全部部署在靠近中朝邊境的慈江道和平安北道附近的地下基地。 報告特別引用匿名消息人士的話稱：「近期會中裏基地部署中程彈道導彈，日後有可能部署洲際導彈。」該人士還說，除導彈之外，基地裏還有可容納移動式發射車輛等的空間。該人士還展望道：「如果導彈部署成功，該基地將在繼續開發旨在擴大現有戰略威懾力的彈道導彈方面起到核心作用。」

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