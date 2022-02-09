新冠檢測陽性率一周內增至3倍……診斷檢查也超負荷. February. 09, 2022 07:57. by 李智允記者 asap@donga.com. 隨著新冠確診患者的增加，從診斷檢查階段開始就大舉出現了超負荷現象。有人擔心，隨著確診比率的急劇上升，每天可以分析的基因擴增（PCR）檢查件數將大幅減少。有評價稱，為應對確診患者的增加，在篩選診療所引進了利用自我檢查工具的快速抗原檢查，反而引發了混亂。 ○ 擔心陽性率增加導致檢查處理延遲 據疾病管理廳8日統計，當天韓國新冠病毒檢查陽性率為30.7%。即，訪問篩選診療所接受檢查的人中，每3人中就有1人確診。雖然上個月檢查陽性率下降到了1%左右，但在3日首次超過10%以後，每天都在飆升。 防疫當局內外評價認為，隨著檢查陽性率的增加，很難維持現有的樣本分析法。目前，韓國國內正在采用將5個樣本捆綁在一起進行分析的「混檢」技術。在陽性率低的時候，這種方式會提高檢查效率。但是，如果陽性率超過20%，將5個合在一起的樣本呈陽性的可能性就會增大，最終為了確認哪些標本呈陽性，需要重新對所有樣本進行個別分析。 因此，防疫當局正在考慮是否將檢查方式統一改為個別檢查。對於有癥狀者、密切接觸者等陽性率高的群體，停止使用混檢測試，並正在研究只對先檢查對象等陽性率低的群體繼續使用混檢的方案。中央防疫對策本部相關人士表示：「如果同時進行混檢檢測和個別檢測，目前每天85萬件新型冠狀病毒可檢查的件數將減少，」「究竟會減少多少，還要看情況才能知道。」 ○ 檢查體系改變，排隊反而更長 從3日起，在全國篩選診療所，只有密切接觸者、60歲以上的人才能接受PCR檢查，其余的人用自我檢查工具接受快速抗原檢查。有反應稱，由於檢查體系更改，篩選診療所反而變得更加混亂。7日，在首爾市廳前的首爾廣場臨時篩選檢查所，用自檢設備完成檢查的40名左右人員在檢查所等待了15分鐘，直到廣播通知「是陰性」為止。聽到廣播通知後，拿到紙質的「陰性確認書」離開了檢查所。到當天為止，在8號相關檢查所接受檢查的幼兒園教師全某（26歲，女）表示，「從等待到檢查結束，用了1小時20分鐘，」「本以為用自我檢查工具進行檢查，等待時間會縮短，但依然等了很長時間。」 現場還有人說，隨著混亂程度的加重，每天的檢查件數有所減少。首爾廣場臨時篩選檢查所相關人士表示：「在轉變檢查體系之前，最多一天約有2000人接受檢查，但最近檢查者在1300~1400人左右，」「用自我檢查工具進行檢查後，在等待結果的過程中反而會出現積壓。」

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