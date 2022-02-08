三星電子將用廢棄漁網製造「Galaxy S22」手機. February. 08, 2022 07:53. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星電子將把每年64萬噸左右的廢棄漁網用於生產戰略智能手機。 三星電子7日表示，從10日零時通過網絡公開的Galaxy（蓋樂世）S22（暫稱）開始，將使用再利用海洋廢棄物的環保材料。被稱為「幽靈網」的廢棄漁網將首先被利用。在漁船或養殖場使用時被撕裂或纏在一起丟棄在海裏的廢棄漁網會威脅海洋生物的生命，破壞自然環境。它還會產生大量微塑料，最終也會對攝取水產品的人的健康造成危害。 三星電子去年8月曾公布名為「為了地球的Galaxy」的Galaxy移動設備環保藍圖。此次廢漁網的使用是其第一步。三星電子計劃將廢棄漁網作為智能手機零部件材料進行再利用。「為了地球的Galaxy」首先在2025年之前在所有Galaxy新產品上使用再利用材料，不使用塑料等，從產品製作階段開始就做到環保。此外，智能手機充電器的待機電力為零，全世界移動體驗事業部工廠產生的廢棄物的再利用等，在整個事業上都適用環保戰略。 海洋廢棄物的利用，今後將擴大到平板電腦、筆記本電腦等三星電子移動體驗事業部的所有產品群。三星電子計劃擴大在生活中使用和丟棄的紙杯、吸管、塑料瓶等「使用後材料（PCM）」再利用的環保材料的應用範圍。有關海洋廢棄物再利用材料的詳細內容將在三星電子新聞室和YouTube等在線直播的「三星Galaxy unpack 22」上公布。

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