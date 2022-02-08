尹-安單一化討論在升溫，名分和透明性是關鍵. February. 08, 2022 07:54. . 在野圈總統候選人單一化問題浮出了水面。國民力量黨總統候選人尹錫悅昨天在接受媒體采訪時，就與國民之黨總統候選人安哲秀的單一化表示：「沒有必要排除（這種可能性）。」國民力量黨選舉對策委員會高層相關人士也進入了「時機已到」「存在可能性」等公論化模式。安哲秀雖然表示，「公開講話本身就沒有誠意」，劃清了界限，但似乎並沒有切斷可能性。 在大選D-30（倒計時30天）之際進行的各種輿論調查結果顯示，政權交替輿論占優勢，但尹錫悅的支持率與共同民主黨總統候選人李在明相比，只有薄弱的優勢，很難保證勝利。安哲秀的支持率在10%左右。馬上就是候選人登記時間（13~14日）了，還要考慮投票紙印刷（28日）和預先投票日程（3月4日至5日）。也就是說，如果在野黨試圖實現單一化，已到了不容再拖延的時刻。 尹錫悅說：「安哲秀是為了政權交替而參加大選的人。」「如果實現單一化，就不能向外界公開，而是由安哲秀和我之間全面決定的事情。」似乎是說，在他的盤算中，單一化的名義是「政權交替」，方式是「談判」。當然，單一化協商能否開始還是未知數。以李俊錫代表為首的所謂「自強派」公然表示反對，認為「排名第二、第三的候選人才會進行單一化」。即使在候選人決定後進行協商，最終成功也要翻過一山又一山。安哲秀方面也有可能主張采取單一候選人競爭力調查的方式。 即使政權交替成為在野黨的目標，其本身也不能成為單一化的名分。也就是說，分別提出「公正和常識」和「555增長戰略」的兩位候選人，應該製定出共享什麽樣的國政藍圖和政策、如果在大選中獲勝如何共同運營政權等藍圖。如果試圖實現單一化，從協商開始到過程、結果都要公開透明，這樣國民才能判斷是否支持。 在沒有決選投票製的情況下，單一化是歷屆大選的常見問題。雖然有過DJP（金大中、金鐘泌）聯合的部分分權政權的實驗事例，但與其說是「分享權力」，不如說是「分享職位」而已。在剩下不到一個月的競選期間，如果一直爭論「安一化」「尹一化」，圍繞內閣股份和6月地方選舉公推權等問題爭論不休，說不定會出現雞飛蛋打一無所獲的情況。

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