中國令安理會失去力氣，如果現在不勒緊朝鮮，反而會遭受損失. February. 07, 2022 07:52. . 為應對朝鮮發射中程彈道導彈的挑釁，聯合國安理會4日召開會議，但未能拿出任何結果就宣告結束。這是因為，雖然這是安理會今年以來第三次針對朝鮮接連發射導彈挑釁舉行會議，但這次需要安理會過半數理事國共同應對的要求，也遭到了掌握否決權的中國和俄羅斯的反對。中國方面不僅沒有譴責朝鮮的挑釁，反而向美國主張「要表現出接受朝鮮擔憂事項的政策和行動」。 在此次安理會會議上，討論了射程達5000公裏的洲際彈道導彈挑釁問題，因此也不無期待認為此次與之前兩次短程導彈不同。2017年朝鮮進行大量核、導彈挑釁時，安理會曾將朝鮮機構和團體列入對朝製裁名單，積極應對。但是，朝鮮再次進行了4年多來最高級別的挑釁，但安理會卻連一張聲明都沒有發表。中方此次將媒體聲明草案送交本國討論，但是也很有可能不了了之。 安理會應對告吹後，包括美國在內的9個國家發表聯合聲明說：「安理會的沈默會使朝鮮更加大膽，認為違反決議是理所當然的，將繼續威脅國際和平。」非安理會理事國的日本也參與、但韓國沒有參與的這一聲明，並不止於擔憂。朝鮮已經開始威脅進行核試驗和洲際導彈挑釁。這一切都是因為中國包庇、俄羅斯幫助、韓國袖手旁觀而發生的。 被稱為世界和平與安全堡壘的聯合國安理會之所以失效，與美中之間的霸權競爭和美俄之間的軍事對峙等國際對決局勢不無關系。朝鮮也趁著這種新冷戰氛圍盡情地展開挑釁。但是如果現在不能阻止朝鮮的核「疾馳」，最終會成為中國的一大難題。幾年前，習近平主席每次舉行重大國際活動時，朝鮮都會用核、導彈挑釁在宴桌上撒灰。

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