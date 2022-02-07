紙張的生命力. February. 07, 2022 07:53. . “我們正聽說關于沒有紙的辦公室的故事，但從未親眼見過。”―出自亞曆山德羅•魯多維科《Post-Digital Print：1894年後出版的變化》 曾經想過書和癌症的處境是否相似。聽到馬上就要消失的消息好像已經過了數十年，但是到現在還沒有死掉。2012年12月24日，美國時事雜志《新聞周刊》在推特賬號上發布一張照片時，筆者曾想過這次可能真的“結束了”。因爲這種氛圍非常悲壯和戲劇化。推特上上這樣寫道。“#LAST PRINT ISSUE（最後一次印刷版）。”但是紙質印刷在那之後還在繼續，近10年後的今天也是如此。 書籍和紙張被一系列電子設備代替的預測比想象中要久。科學家和未來學者們反複預測圖書館將成爲語音儲存所，書籍將被光學機器代替。當然，其中的一部分也實現了。包括電信、微型膠卷、收音機、電視以及互聯網等就屬于其中。 每當傳達信息的新媒體登場並大衆化時，人們都會最先這樣喊。“紙張和書籍很快就要消失了！”但情況如何呢？“紙張的力量”依然如故。當今世界變化得更快。內容傳達方式正在向虛擬現實（VR）、增強現實（AR）等擴張。每當聽到引進新技術的消息時，偶爾會感到自己設計紙質書籍的處境淒涼。但是，就像難以消失的癌細胞一樣，紙張的生命力也會非常頑強。現在不是草率地爲“紙的死亡”准備吊唁金的時候。

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