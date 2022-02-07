金正恩是否會再次在最高人民會議發表對外信息？. February. 07, 2022 07:54. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鮮6日在平壤召開了相當於韓國國會的最高人民會議。國務委員長金正恩是否會親自出席會議並針對韓美發出對外信息，成為最大關註焦點。朝鮮僅上個月就發射了7次導彈，進行了「接力式武力示威」。朝鮮通常會在會議召開的第二天公布結果，因此會議內容將於7日公開。 據《勞動新聞》報道，朝鮮在去年12月舉行的最高人民會議常任委員會全體會議上決定於今年2月6日召開最高人民會議第十四屆第六次會議。最高人民會議相當於韓國的國會，此次會議是為了追認去年全體會議決定的黨和國家事業方向而召開的。 同樣最受關註的是金正恩是否出席，如果出席的話是否會對外傳遞信息。金正恩雖然不是最高人民會議代議員，但是有過親自出席會議並發出信息的先例。在越南河內朝美首腦會談破裂後的2019年4月，他通過最高人民會議施政演說表示：「願意再舉行一次（朝美會談）。」他去年9月在第五次最高人民會議上表示：「將從10月初開始恢復南北通信線。」 韓國政府認為，如果金正恩在此次會議上發出對韓強硬信息，文在寅政府任期末南北關系惡化將不可避免，正在密切關註會議結果。金正恩在1月19日的政治局會議上指示,「要全面重新考慮構築信任措施，迅速討論重啟暫時停止的所有活動的問題」，事實上已經宣布撤回暫停核試驗及發射洲際導彈的舉措。

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