「確診者激增」，兩周內增加了4倍……韓國政府：「研究像流感一樣管理的方案」. February. 05, 2022 07:15. by 趙健熙記者、金素英記者 becom@donga.com,ksy@donga.com. 韓國政府4日表示，將研究將新冠病毒感染癥像季節性流感一樣進行管理的方案。這是新冠疫情發生2年多來，政府首次正式提及「流感防疫」的可能性。因為隨著與現有新冠病毒相比致命率相對較低的「奧密克戎變異」的流行，即使確診患者劇增，重癥人數和病床啟動率也很穩定。也有人指出，在歐密克戎流行還沒有達到頂點的情況下，政府草率地發出了樂觀的信息。 中央災難安全對策本部當天在報道參考資料中表示：「今後將正式討論轉換為類似於季節性流感的日常防疫醫療體系的可能性。」也就是說，即使今後確診患者增加，只要病床等醫療體系的余力和致命率等保持穩定，就會放寬防疫措施等，重新推進恢復日常生活。中央災難安全對策本部第一控製官李基一（音）表示：「將最大限度地不加強保持社交距離，應對此次流行。」 但是，現行保持社交距離（私人聚會6名，營業限製晚上9點）將延長兩周至20日。這是因為，截至4日零時，國內單日新增新冠確診患者27443人，兩周內增至近4倍，出現了確診患者劇增的局面。受春節長假移動的影響，截至5日零時，預計確診患者將超過3萬人。國務總理金富謙表示，「如果認為防疫情況是可以管理的，那麽即使是在本月20日之前，也會調整（保持社交距離）」，提到了提前緩解防疫措施的可能性。 政府決定從7日開始在全國實施所謂的「自我流行病學調查」。其方式是，確診患者不經過流行病學調查官，直接在保健所網站等輸入個人資料、基礎疾病、同居方式。4日居家治療患者人數自新冠疫情出現以來首次超過10萬人，這是為了防止因確診患者劇增而導致保健所業務癱瘓而采取的措施。從7日開始，50歲以上的人如果患有高血壓、糖尿病、肥胖等基礎疾病，也可以得到口服新冠治療劑「帕克斯洛韋德」。現在只有60歲以上的人才能開處方。

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