冒死直谏. February. 04, 2022 07:45. . 當唐憲宗試圖把佛祖舍利迎進宮廷內時，身爲刑部侍郎的詩人卻極力反對，並爲此呈上表文。詩人還舉出曆史事例反駁了信奉佛教對國運和帝王的壽命也會産生惡劣影響的事實。雖然是儒家盟主的勇氣，但無視皇室根深蒂固的崇佛傳統的結果卻非常慘淡。皇帝當天把他貶爲“南荒蠻夷之地”的廣東地區潮州刺史。但幸運的是雖然最初被判處死刑，但幸得左仆射裴度等求情，只是被貶爲潮州刺史。 皇帝一紙令下，詩人不得不馬上前往被貶地。離開長安來到藍關（藍田關）時，被山脊上的雲層遮住，再也看不到故鄉長安，被雪覆蓋的關卡擋住了前進的道路。這時侄孫輩親屬韓湘來到了這裏。也就是說，將伴隨艱難的旅程。但熟悉亞熱帶風土病的詩人想起了“瘴氣彌漫的江流邊”，仿佛臨死一樣陷入了絕望之中。當初詩人以“如果佛祖真的靈驗，即使給我的身體帶來災難也要承受”的悲壯覺悟直谏，但因皇帝賜予的“災難”而沮喪，只好跪下。後來遇到大赦天下，憲宗把詩人調到江西任刺史，次年回到長安任國子監祭酒。由此大儒的冒死直谏成爲曆史的佳話。成均館大學名譽教授 原文：《左遷至藍關示侄孫湘》韓愈〔唐代〕一封朝奏九重天，夕貶潮陽路八千。欲爲聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年！雲橫秦嶺家何在？雪擁藍關馬不前。知汝遠來應有意，好收吾骨瘴江邊。

한국어