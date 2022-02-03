韓國1月貿易逆差創歷史新高……全球通脹陰雲密布. February. 03, 2022 07:41. . 韓國產業通商資源部1日表示，1月份韓國的貿易收支逆差為48.9億美元，是自1966年實施貿易統計以來的最大規模。1月份出口增幅僅為15.2%，而進口增幅達到35.5%，導致整體赤字幅度增大。繼去年12月出現5.9億美元貿易逆差後，韓國連續兩個月出現貿易收支逆差，是自2008年全球金融危機後14年來的第一次。隨著直接影響企業生產的油價和原材料價格的上漲，韓國的貿易戰線亮起了紅燈。 半導體等主力產品出口良好，但貿易收支赤字卻不斷累積，這意味著個別國家或企業無法控製的能源和原材料供求動向對整個經濟的影響非常大。冬季需求增加的季節性因素和烏克蘭事態的地緣政治因素導致能源供應網出現差池，導致原油價格暴漲。這種趨勢很有可能持續一段時間，因此很難預測韓國的貿易逆差何時結束。 對於「依靠出口生存的國家」韓國來說，單單高油價就是難以承受的風險。問題是今年韓國經濟面臨的風險不僅僅是能源。隨著美國貨幣緊縮基調的顯現，資金已經從新興國家市場流出，再加上奧密克戎毒株的擴散、美中矛盾、中國經濟硬著陸等，危險因素堆積如山。這些危險因素不是各自分離的單獨問題，而是相互關聯的復合風險。新冠病毒變異和地緣政治風險進一步擾亂供應網，刺激物價，受此影響，緊縮政策迅速推進，經濟的不確定性增大，在這種惡性循環中，韓國等新興國家比主要貨幣國家更加脆弱。 最近進口比出口急劇增加表明，新冠疫情暴發以來去年下半年有所增加的需求未能持續，供應網風險反而增大。盡管如此，韓國政府卻斷然否認，認為貿易收支逆差僅是「暫時現象」，這暴露出了無法綜合看待經濟背後的短見。受貨幣緊縮和美中矛盾等綜合風險的影響，韓國經濟在物價持續上漲的情況下，不能排除經過增長勢頭放緩的「緩慢通貨膨脹」、陷入高物價中經濟停滯的「滯脹」的可能性。政府不應忽視貿易逆差帶來的危機警告，而應采取先發製人的對策。

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