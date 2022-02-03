《現在我們校園》一公開就登頂Netflix全球收視冠軍. February. 03, 2022 07:41. by 孫孝珠 hjson@donga.com. Netflix（奈飛）今年首部原創韓劇《現在我們校園（中國內陸翻譯名《僵屍校園》）》一經公開就登上了奈飛全球電視節目排行榜的首位。 2日，據在線視頻服務（OTT）內容排名統計網站Flix Patrol數據顯示，上月28日在世界190多個國家（地區）同時公開的《現在我們校園》截至1日在加拿大、法國、日本等54個國家占據首位，並從上月29日開始連續4天穩居榜首。該劇在英國和美國占據第二名，因此很有可能在不久的將來登上第一的位置。 據Netflix透露，《現在我們校園》在公開3天後就創下了1.2479億個小時的收視時間。上月24日至30日占據Netflix英語電視劇部門第一位的《奧紮克第四季第一部分》一周的收視時間加起來也只有9634萬個小時。 《現在我們校園》共12集，講述了被孤立在僵屍病毒擴散的曉山高中的學生們爲了生存而展開殊死搏鬥的故事。該劇改編自2009~2011年連載的同名NAVER網絡漫畫，大量反映了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等最近的情況，吸引了人們的視線。包括學校暴力在內，還有很多隱喻各種社會問題的場面，如因“在船內待命”的錯誤廣播導致學生大量犧牲的“世越”號事件等。 外國媒體好評如潮。英國日刊《衛報》上月28日（當地時間）在題爲《Netflix的韓國僵屍秀將襲擊你》的報道中稱贊說：“讓高中生擔任主人公是非常奇特的設定。”接著，對于將新冠肺炎疫情隱喻爲僵屍病毒擴散事件等多種隱喻，該媒體評價說：“這是優秀的手藝。” 美國演藝媒體《綜藝》也評價說：“和《鱿魚遊戲》一樣，這部電視劇利用噩夢般的空間背景，給人一種來到另一個世界的感覺。” 電視劇評論家、忠南大學國語國文系教授尹錫鎮（音）表示：“《現在我們校園》登頂全球收視冠軍是在韓國已被熟知的各種事件和現象在海外被看作是陌生和新鮮事物的結果。” 但是，越到後半部，劇情發展有些延緩，在描繪校內問題的過程中，圍繞赤裸裸地描寫性暴力行爲的場面引起爭議，這一點被認爲是令人遺憾的因素。

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