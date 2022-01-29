李-尹雙方就「1月31日兩人辯論-2月3日四人討論」達成協議. January. 29, 2022 07:14. by 全主榮, 朴訓祥 aimhigh@donga.com,tigermask@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅將在春節長假期間的1月31日進行一對一的辯論。經歷法院批準禁止播放雙方電視辯論的臨時處理申請等迂回曲折後，大比拼終將得以舉行。雙方還就原定2月3日舉行兩人再加國民之黨總統候選人安哲秀、正義黨總統候選人沈相奵等的「四方辯論」達成了協議。但由於安哲秀和沈相奵反對舉行李尹兩人辯論，能否實際舉行尚不能確定。 28日，共同民主黨和國民力量黨經過心理戰，就先舉行雙方辯論、後舉行四方辯論的日程達成了協議。擔任共同民主黨播放辯論內容團長的樸柱民（音）議員當天下午通過聲明對尹錫悅施壓說：「再次確認31日參加雙方辯論的意向，」「李候選人已經明確了31日參與雙方辯論的意向，尹候選人也不要再附加條件，要參與4方辯論。」李在明當天會見記者時直言不諱地說：「尹候選人認為其他候選人（參與辯論）會有不利於本人的因素，他在這一方面最好作出讓步，」「不管怎麽包裝，也不能否認到目前為止（尹候選人）回避辯論的事實，總是附加無法參加辯論的條件，所以非常遺憾。」 對此，擔任國民力量黨電視辯論協商團長的成一鐘（音）議員發表聲明說：「真心歡迎接受國民力量黨提議的31日雙方辯論和2月3日四方辯論提議，」「請求馬上開始實務協商。」尹錫悅當天早些時候接受記者采訪時表示：「希望雙方能進行多次辯論，」「根據法院的判決，如果受邀在公共演播室舉行（雙方辯論）有困難，那麽在國會會議室等向媒體敞開大門進行辯論吧。」 對於兩黨就雙方辯論達成協議的消息，原本計劃在2月3日晚進行四方辯論的國民之黨和正義黨立即表示反對。國民之黨強調：「國民力量黨和共同民主黨進行雙方辯論是無視法院決定宗旨的『串通行為』。」正義黨首席發言人李東榮也批評說：「兩位候選人再次強行進行雙邊方辯論，違背並嚴重破壞法院的決定。」

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