李·尹有沒有算過，傾囊相助公約要花多少錢？. January. 29, 2022 07:14. . 共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅正在提出「傾囊相助公約」。隨著兩位候選人針對見面的階層、職業群、訪問地區，濫發以數萬億至數十萬億韓元為單位的公約，兌現所需的費用正在迅速增加，甚至難以估量。 李在明接連提出的「量身定製型基本收入」公約是青年年100萬韓元、農漁村年100萬韓元、文化藝術人年100萬韓元等。從相關年齡層的人口、行業從業人數來看，青年基本收入為14.2萬億韓元，農漁村為10.1萬億韓元，文化藝術人為2.1萬億韓元。5年內需要100萬億韓元以上資金的「普遍基本收入」公約目前仍在進行中。 尹錫悅承諾「在任期開始100天內向個體戶、小工商業者支援50萬億韓元」的善心公約也相差不多。以新冠重建基金50萬億韓元、個體戶租金分享製50萬億韓元打頭，老年群體基礎養老金上調需要數萬億韓元至數十萬億韓元，士兵月薪上調至200萬韓元需要4.8萬億韓元，農業直接補貼增加兩倍需要2.5萬億韓元，嬰幼兒的父母工資支付需要2萬億韓元。 兩個陣營兌現現金性公約所需的費用都增加到了200萬億韓元左右。這是今年總預算604.4萬億韓元的三分之一。如果考慮到李在明的100萬套基本住宅、尹錫悅的30萬套青年原價住宅建設和兩位候選人約定的首都圈廣域快速鐵路（GTX）的新設、延長以及鐵路、高速公路部分區間地下化等社會間接資本投資，一年預算的一半只投入到履行公約上也不夠。 隨著對方候選人的現金性公約被反復「一問就加倍」地接受，兩位候選人陣營連兌現公約的總費用、財源籌措方案的基本框架都沒有提出。不管是誰當選總統，多數公約都只是空約；對於無法兌現的公約，只能向國民低頭道歉。這就是需要有國家體系來客觀檢驗善心性選舉公約的費用和實現可能性的原因。在此之前，國民只能冷靜地評價民粹主義「空口許諾」，用選票進行審判。

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