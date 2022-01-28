面對朝鮮狂暴挑釁，美國任命「製裁主角」為韓駐大使，忍耐力已見底. January. 28, 2022 07:54. . 朝鮮昨天向東部海域發射了兩枚看似短程彈道導彈的發射體。據推測，發射體是新型大口徑操縱火箭炮。今年以來朝鮮已是第六次進行導彈挑釁，距離其發射巡航導彈僅兩天。在這種情況下，美國總統拜登將國務院對朝鮮製裁協調官和負責情報調查局的助理國務卿菲利普·戈德伯格內定為空缺了一年多的駐韓大使，要求韓國政府予以認可。 朝鮮在一個月內平均每四天發射一次，前後6次共發射10枚，這種挑釁實屬罕見。朝鮮從高超音速導彈開始發射，還發射具有回避機動和大量打擊能力的多種導彈綜合套裝，展示了核、導彈戰鬥力的高度化。美國正陷入與中國、俄羅斯的對抗局面，韓國正面臨大選，朝鮮趁機展示自己的存在感，企圖擴大韓美之間的離間，壓迫美國態度發生變化。 對於這樣的朝鮮，美國正在進一步強化原則性的應對基調。美國昨天也譴責朝鮮違反聯合國決議，同時敦促朝鮮響應對話。與此同時，美國正在一再發出「忍耐力已經見底」的警告信息。與過去奧巴馬政府啟用知韓派外交官和總統親信、特朗普政府啟用軍隊出身不同，拜登政府提名精通對朝鮮製裁的資深外交官為駐韓大使，相比靈活性，更註重原則論。 最近朝鮮受到網絡攻擊的跡象受到關註，也是因為這個原因。朝鮮外務省、《勞動新聞》、高麗航空等主要機關的網站在14日、26日兩次癱瘓。就其原因，專家們認為，相比內部缺陷，更有可能是外部的DDos攻擊。2014年，美國也曾闡明「按比例應對」朝鮮入侵索尼影業後，朝鮮的互聯網因遭受分布式拒絕服務攻擊而癱瘓。不能排除美國啟動了隱秘的網絡作戰的可能性。 朝鮮的連鎖挑釁不僅沒有引出美國的對朝讓步，美國反而將現有的對話和外交優先基調轉變為製裁和施壓。美國在已進行單方面對朝製裁的同時，還在推進聯合國層面的製裁。即使由於中俄的反對導致聯合國無力製裁，也會加強同盟和友邦的製裁網絡，進一步勒緊朝鮮。金正恩政權應該苦於不知何時會被中國拋棄的擔憂和饑餓的居民們的怨聲。難以堅持許久的。

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