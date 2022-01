面對“搖滾傳奇”尼爾•楊提出的要求,Spotify選擇陰謀論者. January. 28, 2022 07:56. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國有線電視新聞網(CNN)26日(當地時間)報道稱,世界最大的音樂平台Spotify決定將搖滾音樂“傳奇”尼爾•楊(77歲)的歌曲排除在服務之外。 此前,楊表示Spotify播客“The Joe Rogan Experience”散布關于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的假新聞,但Spotify對此置之不理,對此楊24日在自己的網站上表示:“請把我的音樂全部下架。Spotify必須在我和羅根之間做出選擇。” 于是Spotify在26日沒有選擇中斷The Joe Rogan Experience,而是放棄了楊的音樂。Spotify當天表示:“我們希望向Spotify用戶提供世界上所有的音樂內容。雖然對楊的決定感到遺憾,但希望他能回心轉意。” 喜劇演員喬•羅根(55歲)主持的該播客每集的觀衆約有1100萬名,是受歡迎的播客。最近,包括羅根在內的演出人員紛紛發表“疫苗接種死亡者正在爆炸”、“想接種疫苗的人好像集體患上了精神病”等言論,引發了爭議。最近,270名醫療專家向Spotify發送了抗議信函,稱“羅根的廣播正在損害科學研究的信賴,傳播對社會有害的主張”。 楊出生于加拿大,曾創作過《Heart of Gold》、《Old Man》、《Down by the River》、《Like A Hurricane》等許多名曲。2000年,他在美國流行音樂專刊《滾石》評選的《100名偉大音樂家》中排名第32位。2011年他獲得格萊美獎“最佳搖滾歌曲獎”。

