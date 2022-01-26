鮑勃•迪倫將所有歌曲賣給索尼公司. January. 26, 2022 07:55. by 金聖模 mo@donga.com. 據《紐約時報》、《CNBC》等媒體24日（當地時間）報道稱，美國著名創作歌手、諾貝爾文學獎得主鮑勃•迪倫（81歲•照片）將60多年來創作的所有音樂和今後推出的新曲的錄音版權賣給了索尼音樂娛樂公司。 美國大衆文化媒體《Variety》透露說：“雖然沒有公開具體的簽約條件，但規模估計在1.5億~ 2億美元（約1800億~ 2400億韓元）之間。”該合約從去年7月開始進行。此前，環球音樂在2020年支付3億美元（約3600億韓元），從迪倫那裏接手了他所有音樂的版權。 根據這些合約，索尼音樂將擁有迪倫音樂的錄音版權，環球音樂則將擁有迪倫音樂的旋律和歌詞等版權。版權所有人在廣播、流媒體、廣告和電影中使用時可以獲得收益，錄音版權所有人可以決定今後再發行。迪倫表示：“很高興我所有的錄音音樂都能留在原來的地方。”迪倫自1961年與哥倫比亞唱片公司簽約後，雙方的關系已經超過60年。哥倫比亞唱片公司目前是索尼音樂的子公司。 迪倫自1962年發行首張專輯以來，共發行了39張專輯。在全世界售出了1.25億張以上。憑借具有詩意歌詞的民謠音樂，2016年迪倫作爲歌手曆史上首次獲得了諾貝爾文學獎。

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