拜登考慮向烏克拉鄰國派遣5000名美軍. January. 25, 2022 08:03. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 《紐約時報》當地時醫23日報道說，美國總統拜登為了應對俄羅斯入侵烏克蘭，正在討論向與烏克蘭接壤的波蘭、羅馬尼亞及烏克蘭附近的波羅的海三國（愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞）增派最多5000名美軍的方案。據悉，美國正在討論在德國部署轟炸機，在黑海部署戰艦的方案。 拜登政府為了避免與俄羅斯發生直接沖突，將軍事應對降到最低，但拜登政府認為俄羅斯即將發動進攻，因此亮出了增派地面部隊的牌。《紐約時報》援引美國政府官員的話報道說：「為了擴大美國的軍事介入，拜登總統正在討論在東歐和波羅的海沿岸北約盟國部署數千名美軍、戰艦和轟炸機的方案。」最多5000人相當於目前駐紮在東歐的6000名美軍。 這名官員表示：「拜登總統22日在馬裏蘭州的總統專用別墅戴維營，從國防部長勞埃德·奧斯汀那裏聽取了俄羅斯入侵烏克蘭之前美國可能采取的軍事應對方案報告。」該方案中包括向東歐和波羅的海三國增派1000名到5000名循環部署兵力的方案。據悉，部分兵力將從美國直接轉移，其余部分駐紮在歐洲的美軍將前往東歐。據悉，尤其需要關註的是，拜登政府正在研究如果俄羅斯強行入侵烏克蘭，將派遣地面部隊的規模擴大到10倍的方案。

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