講述韓人移民者鐵窗生活的《釋放李哲洙》將在聖丹斯電影節上映. January. 25, 2022 08:04. by 金民 kimmin@donga.com. 講述20世紀70年代因白人的錯誤證言，韓裔移民被冤枉殺人事件的紀錄片將在美國公開。22日（當地時間）美國NBC新聞報道說，作爲新聞記者活動的朱莉•河和尤金•李共同制作並導演的電影《釋放李哲洙（Free Chol Soo Lee）》將于28日在第38屆聖丹斯電影節上上映。 這部電影講述了李哲洙（1952~2014年）1973年在美國加利福尼亞州舊金山唐人街發生的黑幫殺人事件中被扣上罪名服刑，後來被判無罪，10年後獲釋的故事。 案發當時21歲的李某以白人目擊者不實的證言爲基礎，以1級殺人嫌疑被起訴，並被判終身監禁。影片追查了多數白人目擊證人在嫌疑人中把李某指爲犯人的過程中存在的漏洞和證據被采納的過程。 李某在服刑期間的1977年因涉嫌殺害其他囚犯而被轉移到死刑犯監獄。就在這時，韓裔調查記者李景元提出疑問，白人目擊者能否在短時間內辨別出亞洲人的特征，成立了“李哲洙救助委員會”。 此後，韓國僑民社會開始關注李哲洙的故事，准備了聘請律師的費用。李某在1982年的重審中被判無罪，第二年被釋放。之後李某進行演講等活動，于2014年去世。NBC電視台介紹說：“李某從在街頭流浪的青年變成了韓裔社會運動的象征。” 河某對NBC說：“從很久以前開始就被無法簡單表達的李哲洙的故事所吸引。我覺得一定要把這個故事告訴全世界。” 尤金•李表示：“希望這部電影不僅能改變美國人（白人）對亞裔美國人的看法，還能改變亞裔的視線。”

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