李在明：「按在野黨主張追加預算35萬億韓元」 VS 在野黨：「32萬億~35萬億韓元」. January. 22, 2022 07:23. by 金志炫, 朴熙昌 jhk85@donga.com,ramblas@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明21日表示，「用下屆政府的財源籌集35萬億韓元」，並突然向所有總統候選人提議舉行會晤。在政府召開國務會議表決14萬億韓元規模的新年補充預算案1個多小時後，執政黨候選人提出了增加2.5倍以上的主張。有人指出，在距大選還有46天之際，政界無視物價、利率、國家債務負擔，爭先恐後地展開擴大補充預算的競爭。 李在明當天在國會召開記者會表示：「100%贊同和歡迎國民力量黨提議的編製35萬億韓元規模的補充預算」，「以下屆政府財源籌集35萬億韓元，這一次支援小商販和個體戶，為此向所有總統候選人提議舉行緊急會晤。」此前，國民力量黨一直要求通過對本預算608萬億韓元的年度總支出結構調整，將補充預算案擴大到32萬億~35萬億韓元。 李在明表示：「（國民力量黨）附加了『通過支出對象結構調整』的條件，這不禁讓人懷疑是不是想附加政府難以接受的條件，」「如果所有候選人都同意，可以迅速照著35萬億韓元來安排，具體的財源籌措則由下屆政府負責人負責。」據分析，在政府反對執政黨提出的增額要求、按照原案進行表決，將球踢給國會的情況下，李在明與在野黨一起向財政當局施壓，同時搶先占領民生問題，試圖在春節休假前挽回支持率。 對此，國民力量黨候選人尹錫悅當天下午在接受記者采訪時反問道：「從去年8月開始，早就說了至少需要50萬億韓元還有用處，還要再討論什麽?」他批評稱：「應該在政府向國會提交預算案後，由兩黨院內領導層進行討論，」「應該采取有效措施。在選舉之前采取這樣的行動，不知道國民會不會覺得有誠意。」國民力量黨雖然贊成補充預算，但在財源籌措方式上存在分歧，預計在國會處理過程中，朝野之間將展開激烈的較量。該黨院內代表金起炫當天表示：「不能容忍不進行支出結構調整就編製補充預算案。」 政府面露難色。經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基在新聞發布會上表示：「從宏觀層面綜合考慮了對物價、國債市場等經濟的波及影響。希望國會能最大限度地尊重政府提交的補充預算規模及內容。」

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