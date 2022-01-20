成爲神話般人物的悲情情侶. January. 20, 2022 08:03. . 意大利畫家阿梅代奧•莫迪利亞尼以長脖子、沒有眼睛的女人畫作而聞名。這幅肖像畫中的女人也有著特別長的臉和脖子。斜坐在木椅上的模特是他的妻子珍妮•赫布特尼。難道是因爲沒有眼珠的藍眼睛？不知爲何顯得無精打采和憂郁。畫家爲什麽把妻子畫成這樣呢？ 1906年，意大利出生的莫迪利亞尼來到巴黎。雖然作品多到每天能畫100幅素描，但到1917年爲止幾乎沒有賣過作品，因此大多數他很貧窮。追求波西米亞生活的他故意演繹了酗酒吸毒的形象。這可能是爲了隱藏從小就患有的結核病。由于健康惡化，身體上的痛苦越嚴重，就越依賴酒和藥物。但是因爲長得帥，在女性中很有人氣，和很多女性發生了绯聞。 莫迪利亞尼在1917年春天遇見了真正的愛情。33歲的畫家遇見了19歲的美術學生赫布特尼，並墜入了愛河。保守的資本家赫布特尼的父母反對兩人結婚，但女兒選擇了愛情。1918年春天，兩人前往溫暖的尼斯。雖然作品依然賣不出去，但是在當年11月兩人迎來了第一個女兒。在尼斯畫的這幅肖像畫中，妻子的小腹有點凸出，因此可能是懷孕初期。雖然選擇了愛情，但貧困的現實太殘酷了。這反映了孕婦妻子的疲勞和無能家長的憂郁。 1920年1月24日，36歲的莫迪利亞尼死于結核性腦膜炎。丈夫死後的第二天，赫布特尼就自己從娘家5樓的窗戶跳了出去。肚子裏懷著八個月大的第二個孩子。這是連死亡都無法分開的殘酷的愛情。一生飽受貧窮和疾病的折磨，最終悲劇性地死去的莫迪利亞尼直到死後才名聲大噪。這對悲情的情侶後來成爲僅次于文森特•梵高的神話般的人物。美術評論家

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