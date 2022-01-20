美國將朝鮮發射定性為「攻擊行為」，予以強力應對. January. 20, 2022 08:03. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國拜登政府將朝鮮持續的導彈挑釁定性為「攻擊」行為，暗示將采取強硬措施。時隔10天，美國在聯合國安理會再度召集了有關朝鮮導彈的會議。 美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德當地時間18日在與《華盛頓郵報》的視頻談話中強調，「我們將繼續加大對朝鮮的壓力，」「他們的攻擊違反了安理會決議。」美國國防部發言人約翰·科比在當天的記者會上，就「是否貶低了朝鮮的發射試驗」的提問回答說：「我們非常認真地看待這一問題。沒有任何貶低。」 據外交消息人士和「美國之音」廣播報道，美國當天就朝鮮發射導彈一事，要求安理會20日下午召開緊急會議。英國、法國、愛爾蘭、阿爾巴尼亞、墨西哥也參與其中。 進入新年以來，朝鮮共進行了4次導彈發射試驗。本月5日和11日發射了其稱為「高超音速導彈」的彈道導彈，14日和17日也繼續進行了發射。此前，聯合國安理會10日召開應對朝鮮發射導彈的會議。會議之前，美國、英國、法國等6國常駐聯合國代表曾聚在一起發表了譴責朝鮮的聲明。 朝鮮發射高超音速導彈後，美國把5名朝鮮國防科學院成員列為單獨製裁對象，並將於20日決定是否列入安理會製裁對象。美國已向聯合國提交了將這5人追加列入安理會製裁名單的提案。當地時間20日下午3時，包括中國和俄羅斯在內的15個安理會理事國中，如果沒有國家表示反對，他們將被列入安理會製裁對象。

한국어