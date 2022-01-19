站在人口懸崖前的韓國，只有和移民成為「我們」才有未來. January. 19, 2022 07:45. . 今年即將成為高中生的阿迪爾貝克（16歲）是哈薩克斯坦移民家庭出身。2015年，全家人跟隨第三代高麗人的母親定居在京畿道安山。阿迪爾貝克對股票投資很感興趣，他的夢想是成為像在哈薩克擔任過證券公司分析師的父親一樣的金融人。 據教育部統計，去年像阿迪爾貝克這樣的移居背景學生有16.56萬人，占全體學生的3%。與15年前相比，這一數字增加了16倍。居住在國內的外國人比例達到4%左右，以經合組織為基準，即將進入多文化、多種族國家（5%以上），學生也在增加。 但是《東亞日報》「主人公內容組」見到的移居背景學生的學校生活非常艱難。其中，為他們開設語言講師或韓國語講座等教育課程的學校極少。因此，移民家庭的子女們紛紛湧向安山元谷小學等有國際課程的特定學校，而該學校卻遭到韓國學生的冷落，導致像島嶼一樣被孤立的孩子們失去被韓國社會同化的機會，形成了惡性循環。 保育情況更加惡劣。根據聯合國兒童權利公約，從小學開始，可以不受國內外人歧視地接受公共教育。但是保育是公約的死角地帶，外國人即使繳納稅金也不能享受保育費支援優惠。在日本，3至5歲的外國子女也可以接受無償保育，德國只要有出生登記就可以享受保育支援和預防接種的優惠。與此相比，韓國的多文化收容水平非常低。 放任懷著「韓國夢」來到韓國的移民們通過惡劣的保育和教育政策繼承貧困，是一件羞恥的事情。在低生育時代，為了確保勞動力和維持社會，以及通過多樣性獲得增長動力，必須與他們共存。在移民國家美國，40%的主要企業是由移民創立的。今年諾貝爾獎獲獎者中有35%是移民出身。 如果是具有競爭力的多文化國家，夢想成為金融人的高中生阿迪爾貝克應該像喬治·索羅斯一樣出生在匈牙利並在美國成功成為投資家。為了讓移居背景的孩子們過上比父母更好的生活，讓我們通過準備好的教師和學習項目，給他們架好機會的階梯吧。與移民學生一起學習的綜合教室也將成為韓國學生與多種文化溝通的學習機會。必須與移民們一起，開創面臨人口懸崖的韓國的未來。

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