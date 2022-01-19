韓國軍方人士：「美國製裁的6名朝鮮人與高超音速導彈開發有關」. January. 19, 2022 07:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，最近被美國列入單方面製裁名單的6名朝鮮國籍者是與開發高超音速導彈有關的人物。他們采購的物品被用作高超音速導彈開發的核心部件。朝鮮5日和11日在慈江道一帶接連發射高超音速導彈，並表示「最終試射成功」。 此前，美國政府當地時間12日把以俄羅斯為根據地的崔明賢、吳永浩和在中國活動的沈光錫、金成勛、姜哲學、卞光哲等6名朝鮮籍人士列入特別指定製裁對象。據悉，他們從中國和俄羅斯為朝鮮采購了鋼鐵合金、高強度纖維、芳綸纖維（耐熱性等出色的纖維）等。 據韓國軍方消息人士18日透露，朝鮮國防科學院下屬機關幹部們通過這種手段引進的物品被用於開發與高超音速導彈相關的彈頭等。彈道導彈上升後，從推進器中分離出的高超音滑翔體（HGV）在大氣層下降時，速度是音速的5倍以上。此時，彈頭溫度上升至近3000度，需要能夠承受巨大高溫的核心耐熱部件，而此次製裁名單中的這些人負責從其他國家采購這些部件。 高超音速導彈即使在大氣層低空也能以5倍以上的速度上下左右變軌機動。今後，朝鮮將通過中國和俄羅斯更加積極地引進相關設備，提高技術能力。

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