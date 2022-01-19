還不如早點處罰…沈錫希最終無緣參加北京冬奧會. January. 19, 2022 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國短道速滑國家女子代表沈錫希的北京之行最終流産。 首爾東部地方法院民事合議21部（首席部長審判員林泰赫）18日駁回了沈錫希對大韓冰上競技聯盟體育公正委員會（以下公正委）懲戒的效力停止假處分申請。此前，聯盟公正委對通過短信誹謗隊友的沈錫希下達了停賽2個月的處分。 之前沈錫希在去年5月舉行的2021~2022賽季國家代表選拔賽中奪得女子組綜合冠軍，獲得了賦予前5名選手的奧運會參賽權。但是，在10月舉行2018年平昌冬奧會時，她與前國家隊教練趙項民和國家隊隊友、教練等人互相誹謗的不正當信息被曝光後，引發了巨大爭議。 受到公正委懲戒的沈錫希沒有向公正委提起訴訟，而是向法院提出了臨時處理申請。但是法院沒有接受這一要求，因此沈錫希將無法參加下月4日開幕的2022年北京冬奧會。因爲即使提出抗訴，2個月的懲戒期限已經結束或將無法參加奧運會。 在2014年索契冬奧會上，沈錫希作爲國家隊年齡最小的成員出戰，在3000米接力項目上獲得金牌等，共獲得了3枚獎牌，她作爲韓國短道速滑的未來備受關注。在2018年平昌冬奧會上，她擔任代表隊隊長，與隊友合作獲得了3000米接力冠軍。但是在平昌冬奧會之前被前教練趙宰範毆打的事實被公開，之後在審判過程中還暴露出了性暴力慣犯的受害事實，經曆了痛苦。雖然試圖在北京東山再起，但無緣連續三屆出戰奧運會。沈錫希當天通過經紀公司表示：“虛心接受結果。我想對遭受損失的人表示歉意。” 隨著沈錫希被排除在參賽名單之外，奧運會個人賽將由選拔賽排名第4位的李有彬（21歲）遞補。聯盟將于20日召開競技力提高委員會，最終確定北京奧運會參賽選手。計劃討論右腳踝骨折後，在最近重返國家隊的選拔賽上排名第3的金智有（23歲）登船（參加北京冬奧會）與否等問題。

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