“聽說不用掃二維碼”“隨時都在變，讓人混淆”. January. 19, 2022 07:46. by 金基潤記者 pep@donga.com. 18日，適用于大型超市和百貨商店、電影院等地的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫通行證（接種證明•陰性確認制）得到解除，在百貨商店等地很多市民對最近搖擺不定的政策感到混亂。 當天來到首爾江南區的一家百貨商店的一位60多歲女性向負責引導的職員問道：“聽說不用掃QR碼，爲什麽要確認？”雖然出入登記仍要進行，但是與防疫通行證解除混淆。該女性填寫了手記名冊後入場。向導職員說：“每小時有5、6人提出類似的問題。可能是因爲指南隨時改變，有不少客人搞不清楚。” 沒有接種新冠肺炎疫苗或防疫通行證有效期到期的市民表示“很高興能減少不便”，高興地迎接防疫通行證解除。當天，首爾龍山區國立中央博物館撤掉了寫有“防疫通行證證明”的現有指南，挂上了寫有“‘二維碼’認證，‘安心呼叫’後參觀”的指南。來到博物館的未接種疫苗的李某（32歲）說：“昨天以爲防疫通行證已經解除，結果白跑了一趟，終于可以入場了，非常高興。”未接種疫苗的劉某也說：“出入電影院、大型超市等日常空間不受限制，心裏很舒服。” 相反，也有市民擔心此次防疫通行證的解除是否會使新冠疫情進一步擴散。和老母親一起來到首爾江東區的一家大型超市的上班族朴某（54歲）說：“新冠疫情的擴散趨勢仍然存在，真擔心解除（大型超市等的）防疫通行證的措施是不是太過輕率。”

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