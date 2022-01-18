得益于韓流熱潮…1.6億美元 去年辛奇出口創曆史最大規模. January. 18, 2022 07:48. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年辛奇（韓國泡菜）的出口同比增長超過10%，創下曆史最大規模。辛奇進口卻減少，時隔12年出現貿易順差。據分析，韓流熱潮已經蔓延到了辛奇。 17日據韓國關稅廳透露，去年辛奇的出口額爲1.5992億美元（約1907億元），與一年前相比增長了10.7%，連續兩年刷新曆史最大出口額。辛奇出口額與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散第一年的2020年相比激增37.6%，刷新8年以來的最高值。從各國及地區來看，面向日本的辛奇出口額爲8012萬美元，占總出口額的50.1%。其後依次爲美國（2825萬美元）、中國香港（772萬美元）、中國台灣（691萬美元）等。 關稅廳相關人士解釋說：“韓流熱潮和新冠疫情帶動了辛奇的出口增長勢頭。”對韓國的關注從最初的K-Pop、K-Contents，蔓延到了典型的韓國飲食辛奇。另外，自新冠疫情擴散後，在海外辛奇被視爲提高免疫力的保健食品，這也對拉動人氣産生了影響。 相反，辛奇進口額共計1.4074億美元，同比減少了7.7%。這是自2014年（-11.1%）以來的最大減幅。出口增加，進口減少，取得了1918億美元的辛奇貿易順差。辛奇的年貿易收支順差，是自2009年（2305億美元）以來的第一次。據分析，辛奇進口減少是所謂的‘中國産赤裸泡菜’事件産生了很大的影響。去年3月，在中國的一家泡菜工廠內，男性赤裸上身進入裝白菜的桶中，不衛生腌白菜的視頻在網上擴散，引起了很大的爭議。國內進口的泡菜中大多來自中國。

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