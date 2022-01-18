只要是能得到選票，不管是什麽公約都可以抄襲的總統候選人們. January. 18, 2022 07:48. . 只要總統候選人們認為對得票有幫助，哪怕是競爭候選人的公約，也毫不猶豫地拿來使用，「抄襲公約」已經超過了限度。共同民主黨候選人李在明去年底發表了將士兵月薪提高到200萬韓元的國防公約後，國民力量黨候選人尹錫悅本月提出了「士兵月薪200萬韓元」的一句話公約。相反，尹錫悅去年8月提出將民間重建建築容積率提高到500%的「臨站地角第一家」公約，時隔5個月李在明發表了新設四種地區容積率500%的方案。國民之黨總統候選人安哲秀12日在某演講會上提出的京仁線及京仁高速公路地下化公約，也與李在明和尹錫悅之前發表的地區公約重合。 剽竊題目、剽竊核心創意、剽竊全部內容等，抄襲公約的行為過於多樣，僅從公約上看，很難知道是誰的。總統候選人們無差別地抄襲別人的公約，是因為他們沒有政治哲學或信念，只想提高哪怕是一點點支持率。由於將特定地區或階層關心的政策隨意引入公約，出現了新公約與自己原有政策相沖突的自相矛盾現象。 如果濫發抄襲和拼湊的公約，國家整體的政策優先順序就會扭曲，喪失方向感。大選以後，當選者的公約中大部分成為政權的首要課題，從而阻礙了國政的有效運營。不良公約變成國家核心政策，在強行推進的過程中，必然會出現財政和資源的浪費。 如果濫發抄襲公約，一方面會發生執政後強行推進政策的事情，另一方面也會出現無法兌現相當部分公約的問題。「經濟正義實踐市民聯合」公布的大選承諾完全履行率，在樸槿惠政府執政第四年時僅為41%，文在寅政府任期過半時僅為18.3%。業績低迷的直接原因是公約履行意誌和政治能力不足、公約模糊性等，但最主要的原因是處理那麽多公約的實際時間和金錢不足。抄襲的公約與現有課題發生沖突的結果，是公約告吹，曾寄予厚望的國民對政治圈產生背叛感，一再出現這種惡性循環。沒有藍圖的抄襲公約競爭，只會助長本來就嚴重的政治不信任。

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