相比真心，結果更為重要. January. 18, 2022 07:48. . 1950年12月31日，新年前夕，中國軍隊發動了第三次進攻。就像被稱為幽靈部隊一樣，中國軍30日隱身在戰壕內準備進攻。連出戰壕辦事（上廁所）也被禁止。由於這一攻勢，臨津江戰線被突破，聯合國軍被驅趕至首爾南側。生生留在我們記憶中的「1·4後退」，就是這場攻勢的結果。 兩天前的12月29日，由於中國軍的介入，原本鴨綠江就在眼前的聯合國軍被趕到臨津江，美國參謀長聯席會議判斷6·25戰爭已沒有希望。「聯合國軍無力戰勝中國軍。向聯合國成員國要求增援兵力是不可能的。韓國地形對我們不利。美國不能派遣更多的地面部隊。美國不能在韓國境內進行可能引發世界大戰的賭博。」 參謀長聯席會議對麥克·阿瑟說：「先撤退到錦江防線，阻止中國軍。」「如果連錦江防線都崩潰，我們就撤到日本。」 麥克·阿瑟極度憤怒。他以強硬的語調寫了一封信，主張美國絕對不能放棄韓國，甚至還提到了極端手段，主張應該能夠防禦、必須防禦中共軍。 美國知識界至今仍有很多人感慨，參加6·25戰爭是錯誤的，美國的年輕人到不必要的戰場流血。他們嘲笑麥克·阿瑟提到的極端手段。麥克·阿瑟並不是為了韓國，而是因為得了總統病的他不能接受失敗的恥辱，所以提出了這種不像話的主張。參謀長聯席會議人士也是這樣想的。 在這驚險的情況下，聯合國軍雖然在第三次攻勢中處於弱勢，但還是堅持了下來，並發動第四次攻勢打退了敵人。放棄戰爭的主張在一個月後消失。不管麥克·阿瑟的真心是什麽，大韓民國都從中受了益。對我們來說，重要的不是真心，而是結果。這就是國際政治。 歷史學家

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