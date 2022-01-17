韓國9人首次服用「口服藥物」，多人「癥狀好轉」. January. 17, 2022 08:42. by 柳根亨 noel@donga.com. 據調查，韓國首次獲得新冠治療藥物處方的患者癥狀有所好轉。 疾病管理廳16日表示：「雖然每個人都有差異，但經確認，在服用口服藥物的9名患者中，癥狀好轉的患者占多數。」14日，韓國國內首次開具美國輝瑞的口服藥物「帕克斯洛韋德」處方的患者有9人，全部在家接受治療。按地區來看，首爾、大邱、京畿、大田各有3名、3名、2名、1名。 第一個用藥者是住在大田的70多歲男性A某。A某13日出現咳嗽等癥狀，14日上午被確診為新冠感染。居家治療中，接受了大田韓國醫院的非對面診療。醫生詢問了健康狀況和基礎疾病等，並查詢了醫藥品安全使用服務，確認沒有服用並用禁忌藥品後，決定使用帕克斯洛韋德。附近藥店調製了藥物後交給了A某。防疫當局相關人士解釋說：「在用藥1、2小時後，通過有線確認了患者的健康狀況。」 今後3周（1月14日至2月3日）帕克斯洛韋德的供應量將限製在21000人份，暫時以65歲以上高齡層或免疫力低下者為中心進行處方。14日、15日兩天內，共有13337人份被送往全國負責藥店和生活治療中心。

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