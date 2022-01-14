PGA巡回賽將攜手Netflix制作紀錄片. January. 14, 2022 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. 美國職業高爾夫（PGA）巡回賽將與全球在線視頻服務（OTT）企業Netflix攜手合作。這是爲了獲得新的粉絲心而進行的嘗試。 PGA巡回賽13日表示，與Netflix簽訂了制作高爾夫紀錄片系列的相關協議，以描繪大滿貫賽事的各種瞬間和在激烈的競爭中生存的選手們的生活。這是一部記錄巡回賽選手、球童、家人等日常生活的紀錄片。 巡回賽破例決定在大賽時允許攝影組進入繩索（觀衆和賽場的分隔線）內部。另外，還將拍攝有主管團體的四大滿貫賽事（大師賽、美國公開賽、英國公開賽、PGA錦標賽）。PGA巡回賽媒體部門最高負責人裏克•安德森表示：“與Netflix的合作是PGA巡回賽和4個大滿貫賽事接近與以往不同的新觀衆群的機會。通過相關紀錄片，粉絲們可以了解選手們的生活，對巡回賽中的奪冠和失敗瞬間産生更深的共鳴。” 代表巡回賽的明星們也將陸續出演。到目前爲止，世界排名第2位的科林•森川（25歲）、第3位的達斯汀•約翰遜（38歲）、第5位的賈斯汀•托馬斯（29歲•以上美國）等22名巡回賽代表明星接受了拍攝。目前業余高爾夫世界排名第一的中島圭太（22歲•日本）也計劃通過紀錄片介紹職業生涯首次參加大滿貫賽的情況。 制作將由曾制作一級方程式（F1）相關紀錄片《F1，本能的疾馳》的Box to Box Film、Vox Media Studio等負責。據分析，雖然沒有公布正式上映日期，但很有可能在明年公開。

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