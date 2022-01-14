日本確診患者12天內從534人增至13244人，奧密克戎感染者激增. January. 14, 2022 07:59. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 僅去年12月初，日本單日新增新冠確診患者還在100人以下。但是進入今年以來，這一數字再次激增，甚至超過了1萬人。儼然曾是「防疫模範國家」的日本，到底發生了什麽事情? 據日本廣播協會（NHK）報道，日本全境日增確診患者1日、4日、7日和12日分別為534人、1265人、6204人、13244萬人等，正在急劇增加。這是自去年9月9日（10395名）後，時隔4個月再次出現1萬名以上確診患者。 日本醫療專家們認為，新冠確診患者劇增的原因大致有3個。 首先是感染力強的奧密克戎變異毒株的擴散。東京都知事小池百合子在12日舉行的全國知事聚會上說：「最近在東京都感染者中，疑似感染奧密克戎毒株的病例占90%。" 當天東京都確診患者2198人。事實上，社區傳播已經開始。再加上年末年初人口移動大幅增加，駐日美軍基地松懈的防疫導致集體感染，這一點也產生了影響。 在確診患者劇增的情況下，日本政府對發布同時限製市民行動的緊急事態非常慎重。去年7月12日對東京發布緊急事態時，全國確診患者為1505人，相當於目前的10%左右。熟悉日本政府情況的外交消息人士表示：「由於重癥患者相對不多，政府對發布緊急事態持消極態度。」 日本去年7月29日確診患者達到1萬人時，重癥患者多達539人，但本月12日僅為105人。截至當天，東京都重癥患者共有4人，重癥患者病床使用率為0.8%。《每日新聞》13日報道說：「東京都考慮到（重癥感染較少的）奧密克戎毒株的特性，正在摸索感染對策和維持社會活動兼顧的方案。」 如果感染者劇增的趨勢持續下去，情況可能會發生變化。如果感染者劇增，重癥患者也必然增加。從去年12月1日開始的「加強針」（第三次接種）接種率以12日為準僅為0.8%，這也可能會使情況進一步惡化。日本首相岸田文雄雖然反應迅速，輿論支持度很高，但如果感染者大幅增加，民心也會反轉。

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