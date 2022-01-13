倒流的時間. January. 13, 2022 07:46. . 能比投入到自己喜歡的事情上的人更幸福嗎?19世紀德國畫家卡爾·施皮茨貝克在古色古香的圖書館裏畫下了正在讀書的老人。他到底是誰，到底是什麽書，那麽專註地讀著呢？ 作為富商的兒子出生的施皮茨貝克原本是藥劑師，但繼承遺產後毫不猶豫地轉行成為畫家。雖然沒有正式學習過美術，但看著美術館展出的大師們的作品，掌握了多種技法和樣式。特別是受到英國畫家威廉·霍加斯影響，他的機智諷刺畫獲得了很高的人氣。 這幅畫是他的代表作之一，畫中出現了沈迷於讀書的老人。一名有著嚴重近視的白發老人站在圖書館梯子的頂端讀書。不僅是雙手，腋下和腿之間也夾著書。不知道有多投入，連手帕從夾克口袋裏掉下來都不知道。也許是讀了有趣的小說，但書架的銘牌上寫著「形而上學（Metaphysics）」。他迷上了古典哲學書。畫有普雷斯科畫的圖書館天花板和裝飾性的書架都是洛可可時代流行的。這名男子穿的黑色短褲也是18世紀貴族們喜歡穿的，非常不合時宜。畫家將畫名命名為「嗜書」，之後改為「書蟲」。意思是說，這不是特定職業人士，而是喜歡讀書的上流層知識分子的肖像。畫面左下方象征外部世界的地球儀，積滿了灰塵。 這幅畫繪製於「1848年革命」發生兩年之後。當時正是希望變化的革命勢力和想要維持既得權的保守主義者發生沖突的時期。畫中的老人對外面的世界毫不關心，只在陳舊的知識中尋找安全感和幸福感。他的時間是倒流的。畫家畫了這幅諷刺畫，意在嘲弄囚禁在昔日拒絕變化的人。

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