一只發現100枚地雷的探雷鼠死亡……引發哀悼「真正的英雄」的浪潮. January. 13, 2022 07:46. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 一只在柬埔寨探測出100多枚埋在地下的地雷、挽救了無數人生命的非洲鬼怪鼠的死亡，令很多人表示哀悼，稱其為「真正的英雄」。 英國廣播公司（BBC）等媒體當地時間11日報道說，今年8歲的探雷鼠「馬加瓦」（意為勇氣，照片）上周末去世。馬加瓦2013年出生於非洲坦桑尼亞索科伊內大學，接受了尋找地下地雷的訓練。據美國《紐約時報》報道，馬加瓦等大型嚙齒動物在30分鐘內就能在網球場（約260平方米）面積的地方找出埋設的地雷。據說用金屬探測器需要4天左右的時間。 馬加瓦2016年在柬埔寨作為探雷鼠開始了首次活動。上個世紀六七十年代經歷殘酷內戰的柬埔寨全境埋有數百萬顆地雷。此後，馬加瓦探測面積約22.5萬平方米的危險地帶，發現了71枚地雷和38個啞彈。2020年，馬加瓦在嚙齒類動物中首次獲得了被稱為「動物最高勛章」的英國動物保護團體PDSA的金牌。去年6月，馬加瓦在結束5年的探雷工作後退休。 訓練馬加瓦的比利時非營利團體「對人地雷探測開發機構（APOPO）」當天表示：「馬加瓦的出色嗅覺使柬埔寨人可以生活、工作、玩耍，而不用擔心失去生命或四肢。它的遺產將繼續被人們銘記。」

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