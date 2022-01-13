“世界經濟增長率從去年的5.5%下降到今年的4.1%”. January. 13, 2022 07:47. by 兪載東 jarrett@donga.com. 世界銀行（WB）11日（當地時間）預測，由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異毒株和通貨膨脹威脅、負債增加、收入不平等、主要國家上調利率的可能性等，今明兩年世界經濟增長率將比去年大幅放緩。 WB在當天發表的《世界經濟展望報告書》中預測，去年5.5%的全球經濟增長率今年將下降到4.1%。 預計明年的增長率將進一步放緩至3.2%。 WB首席經濟學家艾哈恩•科塞擔心地表示：“如果奧密克戎變異毒株繼續擴散，今年的增長率預測值可能會下降到3.4%。”他特別提到，如果美國等主要國家比預想更快地上調基准利率，增長率預測值有可能進一步下降。 美國聯邦儲備委員會（Fed•美聯儲）主席傑羅姆•鮑威爾當天表示：“通貨膨脹是嚴重的威脅”，並反複透露將通過上調利率來應對通貨膨脹威脅的意圖。《華爾街日報》報道說，鮑威爾主席表明了美國經濟不再需要攻擊性刺激政策的立場。

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