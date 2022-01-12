朝鮮時隔6天再次以高超音速導彈挑釁，且在安理會開會之日公然發射. January. 12, 2022 07:47. . 朝鮮昨天再次向東部海域發射了被推測為高超音速導彈的發射體。這距離5日新年首次發射導彈剛剛6天。此次挑釁是在聯合國安理會召開閉門會議討論朝鮮導彈挑釁問題之後進行的。韓國軍方評價說，朝鮮導彈的飛行速度和射程比以前有所進展，目前正在對諸元和特征進行精密分析。韓國政府在表示「強烈遺憾」的同時，再次敦促朝鮮重返對話。 朝鮮在聯合國安理會開會討論之時發射導彈的舉動表明，朝鮮不會在意國際社會的製裁，將根據自己的武器開發日程繼續發起挑釁。朝鮮此前一直主張開發新武器是正當行為，要求取消「雙重標準」。通過此次挑釁，朝鮮重申了不會屈服於外來施壓的意誌。與此同時，由於韓國軍方幾天前曾稱朝鮮「誇大導彈性能」、貶低朝鮮試射高超音速導彈，朝鮮此舉是有意為之、用武力示威進行反駁。 朝鮮肆無忌憚的挑釁行為與美中之間的全方位霸權競爭和美俄在歐洲戰線的對抗等新冷戰國際秩序不無關系。隨著仿佛是東西冷戰時期的「美國對中俄」對決格局趨於明顯，國際社會的對朝製裁共同戰線也逐漸瓦解。朝鮮不會放棄這樣的機會。昨天的挑釁也發生在圍繞烏克蘭的美俄戰略穩定對話再次確認原有立場、聯合國安理會沒有拿出起碼的對朝措施而告結束之後不久。 今後，隨著朝鮮的挑釁變得越來越大膽，國際社會更加無力應對，處於危險正中央的就是韓國。朝鮮鉚著勁兒開發的新武器，是可以打擊韓國全境的短程武器。這與只重視大洋彼岸韓半島局勢管理的美國的處境完全不同。但現政府卻以韓美合作為借口，急於安撫朝鮮。如此以往，如果連同盟都已變心，我們有何應對之策嗎?

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