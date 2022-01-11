是沒有意義的犧牲嗎?. January. 11, 2022 08:12. . 珍珠港空襲發生後的1941年12月10日，從菲律賓克拉克空軍基地出動的一架B-17戰鬥機襲擊了日本海軍艦隊。據日軍「擊落王」阪井三郎的證言，當時他在天上護衛艦隊，突然看到了3道波浪。 這是美軍在太平洋戰線對日本艦隊的首次空襲。該轟炸機的飛行員是美國陸軍大尉科林·凱利。雖然「零式」戰鬥機編隊護衛著艦隊，但他大膽地從比「零式」更高的高度接近，避開了雷達的探測。阪井懷疑自己的眼睛了，因為從未聽說過沒有戰鬥機護衛就單獨靠近的轟炸機。 從那時起，科林的轟炸機和「零式」戰鬥機編隊展開了追逐戰。雖然阪井說自己擊落了這架轟炸機，但也有人對阪井的證詞表示不信。但是，當天空戰的情況應該大致如此。 10架「零式」和1架轟炸機之間展開了令人窒息的空中戰。雙方都是第一次實戰，所以機動、戰術、射擊實力都很差。當時的B-17沒有後方機槍，這是致命的。凱利扭動機身進行防禦機動，在躲避戰鬥機攻擊的同時，還要機槍攻擊「零式」。但是，因為沒有後方機槍，最終還是被咬住了尾巴。 凱利的機身幾乎回到基地時，受到了打擊。凱利拼命維持機身水平，使隊員們得以跳傘逃生。最後，在副駕駛員逃生時，機體爆炸，凱利陣亡。 凱利成了美國的英雄。從戰果來看，這是沒有意義和魯莽的攻擊。但是，戰爭中存在無法用數字計算的因素。通過自我犧牲，這一行為給所有人註入了感動和軍人義務的勇氣和勇敢作戰精神。沒有它，就不會有可以打贏的戰爭。

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