相比笨拙的熊，要更像敏捷的老虎. January. 10, 2022 07:59. . 「雖然熊的力量是老虎的幾倍，但它遇到老虎就會被抓住。因為老虎很敏捷，熊很笨。（後略）」——《青城雜記》 這是朝鮮後期學者成大中（1732∼1809）的話。概括後面省略的部分是說，熊會用比老虎更強大的力量輕易折斷樹枝揮動，但由於老虎會左躲右閃，熊最終會氣力用盡而被吃掉。在文章的末尾，成大中強調：「熊的死亡，正是因為它的力量。」其教訓是，任何工作占據優勢的原動力，可能是「速度」勝過「力量」、「靈敏」勝過「愚笨」。世界上確實有一些困難，單靠愚公移山的堅強意誌是無法解決的。無論熊怎麽笨拙地揮動鐵錘，打死靈巧的老虎的幾率都很小。 壬寅年「黑虎年」來了。各地接連舉行老虎展示，韓國造幣公社推出老虎銀牌等等，各種老虎營銷備受關註。事實上，老虎在韓國的魅力已經超越了其作為十二幹支動物之一。從遠古來講，有檀君神話的虎，到最近又有1988年漢城奧運會的小老虎和平昌冬奧會的小白虎守護郎。作為代表韓民族的象征和吉祥物，哪裏能夠沒有老虎出場? 諷刺韓國人急躁性格的代表性詞語是「快點快點」。筆者認為，在發展模式發生巨變的時代，「快點快點」已成為一種生存戰略。新冠疫情猖獗以來出現的免下車篩查診療所，被認為是韓國「快點快點」起到積極作用的成果。如果在這「快點快點（速度）」中加入靈敏，就可以解讀為與老虎的敏捷比肩。為了順利通過遙遠的大流行隧道，打破像熊一樣只註重力量的不合理現象，我們需要的是什麽?就是」靈敏的速度」。

한국어