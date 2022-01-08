關於健康生活的必要條件——友情. January. 08, 2022 07:52. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 你的社交媒體朋友數超過了1000人。其中，在機場偶然相遇時，想抽出時間面對面進行親切對話的「朋友」又有多少人呢?據作者介紹，再多的也只有150人左右。作者是英國牛津大學教授羅賓·鄧巴，他得出了「鄧巴之數」，即一個人可以維持的朋友人數的最大值（150名）。他是25年來研究猴子、小羚羊、野生山羊的動物行為學者，也是致力於「人類的社會性進化」主題的進化人類學者。 研究動物和人類進化的作者對人類「結交朋友」的社會行為心存疑問。為了結交朋友，需要付出金錢和時間等資源，但對生存沒有幫助，也沒有經濟利益。從包括人類在內的所有動物都追求最適合生存和繁殖環境的觀點來看，只會花費費用的交友之舉多少有些倒退。盡管如此，人類還是對朋友又哭又鬧，花費金錢、時間和心血。作者圍繞「朋友和友情」這一多少有些不科學的主題，觀察了最近20年間在全世界進行的各種研究。最終，他得出成功結交朋友的人類才是健康長壽的優秀物種的結論。 沒有朋友的人類會感到孤獨，仿佛獨自留在世界上，作者則關註這種孤獨感帶來的危險性。因為這不僅對精神疾病憂郁癥，對身體也會產生負面影響。據作者介紹的研究顯示，被孤獨感壓倒的人在接種流感疫苗後也不會產生免疫力。如果沒有青少年時期的朋友，體內炎癥的危險就會增加，體質很容易發胖，獨自度過余生的老人暴露在高血壓的危險中。結果，無論從精神上還是肉體上，人類為了防止自己處於脆弱的狀態，而去全身心地交朋友。 在交朋友變得簡便的網絡時代，人類是不是應該更加健康呢?作者果斷地回答「不是」。用「關註」在一秒鐘內成為朋友，在帖子中點贊維持關系的行為可能是經濟上的行為，但是不能享受朋友和友情帶來的全部效用。只有充分投入時間和努力、全身心投入的關系，才能使人類感受到友情，減少孤獨感。作者表示，在結交朋友的過程中，數字媒體所做的事情只會減緩友情自然冷卻的速度，如果希望友情持續下去，有時必須與那位朋友見面。 白發的進化人類學家得出的超過500頁的科學論證的結尾，也許是我們大家都知道的故事。在「保持社交距離」成為美德、非對面技術蔓延的時代，能夠「直接」體驗壓製對方感情的眼神和聲音、表情中流露出的感覺，才是將人類從孤獨感中解放出來的唯一救援。

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