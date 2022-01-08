三星電子去年銷售額達279萬億韓元，創曆史最高紀錄. January. 08, 2022 07:52. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 據初步統計，三星電子去年的銷售額高達279.04萬億韓元。據分析，這是1969年公司成立以來的最大銷售額，得益于在半導體、生活家電、移動等所有事業領域均呈現出良好的勢頭。LG電子去年也創下了曆史最高銷售額。 三星電子7日公布了去年臨時經營業績，銷售額爲279.04萬億韓元，營業利潤爲51.57萬億韓元。這比之前的最高銷售額2018年的業績（243.77萬億韓元）增加了14.4%，三星電子的銷售額首次突破250萬億韓元大關。營業利潤則是繼2018年58.88萬億韓元、2017年53.64萬億韓元之後，曆史上第三次達到50萬億韓元左右。 去年三星電子的經營環境並不樂觀。由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，中國和越南等核心事業場的生産出現了差池。美國和中國之間的貿易矛盾、原材料價格上漲等供應網受損事態也發生了。在這種情況下取得了曆史最高業績，因此被評價爲相當可觀的成果。 此次發表是只公布公司整體業績的初步統計，半導體、成品、顯示器等各事業業績將于本月27日公開。但是證券界和電子業界認爲，考慮到去年第三季度（7~9月）爲止的趨勢，半導體事業的銷售額接近100萬億韓元，開創公司整體營業利潤的60%，帶動了增長勢頭。因爲到去年第二季度（4~6月）爲止，DRAM（PC用標准）的價格持續上漲，大型信息技術（IT）業界的服務器用DRAM的需求也在持續。雖然從第3季度開始DRAM價格走低，但下跌幅度只略小于市場預期。代工（半導體委托生産）事業部也在增加訂單。得益于此，三星電子在去年第三季度力壓美國英特爾，時隔3年多再次成爲銷售額世界第一的半導體企業。 設備經驗（DX）部門的成品事業以QLED電視爲先導，到去年爲止連續16年占據世界電視第一位的影像顯示器（VD）事業部、通過以“BESPOKE”爲代表的高端戰略提高收益性的生活家電事業部的銷售呈現出良好的勢頭。移動體驗（MX）事業部通過折疊式智能手機“Galaxy Z”系列、中級産品群“Galaxy A”系列等引領了全球票房。網絡事業部的第五代（5G）移動通信設備的訂單也在持續。 隨著今年半導體業的景氣預計也不錯，三星電子曆史上首次進入“銷售額300萬億韓元時代”的可能性也越來越大。但是有人指出，在移動事業上，高端産品的銷售規模比競爭公司蘋果小，是薄利多銷的結構，而代工事業與台灣TSMC的占有率差距很大，因此今後要克服的課題也不少。 LG電子也在同一天公布臨時經營業績，去年得益于家電、電視等事業的好轉，銷售額和營業利潤分別爲74.72萬億韓元和3.86萬億韓元。這是LG電子首次開啓銷售額70萬億韓元時代，營業利潤則僅次于曆史最高紀錄（2020年3.9萬億韓元）。LG電子此前的最高銷售額在2019年爲62.3萬億韓元。 特別是在生活家電事業方面，預計銷售額將達到世界最高。負責LG電子家電事業的H&A事業本部去年1~9月的累計銷售額比競爭公司美國惠而浦多出2.3萬億韓元左右。去年第四季度（10~12月）惠而浦因供應網受損和半導體不足導致銷售出現差池，因此推測LG可能戰勝了惠而浦。

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