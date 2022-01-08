朝鮮發射兩天之後，美日稱「共同應對朝中俄高超音速導彈」. January. 08, 2022 07:53. by 紐約=常駐記者柳在東、東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com,jarrett@donga.com. 美國和日本在當地時間6日舉行的外長和防長（2+2）會談中，就共同研究應對朝鮮、中國、俄羅斯的高超音速導彈達成了協議。在朝鮮試射高超音速導彈兩天後，美日決定共同應對朝鮮以及具備實戰部署高超音速導彈能力的中國和俄羅斯的威脅。有評價認為，美日之間的密切勾連水平有了進一步提高。 聯合國安理會應美國、英國、法國等國的要求，計劃於10日召開會議討論朝鮮發射導彈問題。相反，韓國對於朝鮮宣稱「成功發射高超音速導彈」主張沒有發表正式立場，因此有人指出，這顯現韓美在應對朝核問題上存在分歧。 ○ 美日共同應對中俄高超音速導彈 美日兩國部長在會談結束後發表的聯合聲明中對朝鮮、中國、俄羅斯等國大規模發展核武器、彈道、巡航導彈、高超音速導彈等新型武器系統表示擔憂，並表示：「為應對高超音速技術，雙方同意進行著眼於未來合作的共同研究。」美國國務卿安東尼·布林肯、國防部長勞埃德·奧斯汀和日本外相林芳正、防衛大臣岸信夫出席了會談。 布林肯在會談前表示：「從應對高超音速導彈威脅到提高宇宙基礎能力，美日將簽署研究開發協定，使（兩國）科學家、工程師們更容易就新的防衛相關問題進行合作。」他在談到中國臺灣、南海緊張局勢加劇和俄羅斯對烏克蘭的主權威脅後，提到了朝鮮的核武器、導彈開發，並強調：「為了應對這種不斷進化的威脅，我們同盟不僅要強化擁有的工具，還要開發新的工具。」也就是說，以朝鮮發射高超音速導彈為契機，美日為應對朝鮮、中國、俄羅斯的安全威脅，將以新的方式進行合作。俄羅斯高超音速導彈「先鋒」的最高速度達到20馬赫，中國的「東風-17」超過10馬赫。 美日還在共同聲明中表示：「日本通過戰略修正過程，表明了研究包括對抗導彈威脅的能力在內的國家防衛所需的多種選擇地的決心」，「美日強調有必要通過這一過程緊密團結。」《朝日新聞》就此解讀稱，此舉表明了日本考慮「擁有攻擊敵方基地的能力」的意向。 ○ 「對朝鮮開發核導表示強烈憂慮」 美日兩國在聲明中表示，「對朝鮮不斷發展的核武器和導彈開發活動表示強烈憂慮」，敦促朝鮮遵守聯合國安理會對朝製裁決議。布林肯當天在會談前表示，「北韓的非法核和導彈計劃成為持續的威脅。我們本周通過最近一次發射再次看到了這一點」，箭頭直指朝鮮的超高音速導彈發射。 法新社等媒體報道說，聯合國安理會將於10日就朝鮮發射導彈舉行閉門會議。消息人士稱，此次會議是應美國、法國、英國、阿爾巴尼亞、愛爾蘭的請求召開的。但是，在當天的會議上能否得出聯明聲明等具體結論還是未知數。聯合國安理會去年9月和10月也曾因朝鮮發射導彈召集會議，但由於中國、俄羅斯等常任理事國的反對，未能發表聯合聲明。

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