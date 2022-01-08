三次輸給第3名KGC的第2名SK…“明天以你爲祭品”. January. 08, 2022 07:53. by 兪載泳 elegant@donga.com. “淩空傳球衛”和“渦輪增壓後衛”大捷第四季。 以職業籃球最強攻擊火力而聞名的第2名SK和第3名KGC將于9日在安養體育館展開正面對決。 在韓國籃球界，很少有籃球人被冠以綽號或修飾語並長期稱呼。SK隊主教練田希哲（49歲）和KGC隊主教練金承基（50歲）在現役時期分別被稱爲“淩空傳球衛”和“渦輪增壓後衛”，是引領男籃全盛時代的明星出身的教練。兩人是首爾大芳小學的同學（金教練是大兩級的前輩），在退役後的近10年間作爲教練進行了長時間的指導。田教練在本賽季升格後擔任SK隊主教練，在正規聯賽中展開了3次對決，並于9日展開了賭上自尊心的第4次對決。 此次對決是在領頭羊KT因2連敗而停滯不前的情況下，帶來領頭羊版圖變化的重要比賽。到目前爲止，兩人的勝負是金教練的完勝。KGC在本賽季的3次與SK的對決中都取得了勝利。不愧是得分排名第一位（KGC）和第二位（SK）的球隊，三場比賽兩隊都出現了用矛和矛互相攻擊的“短兵相接”局面，在注意力方面領先的KGC笑到了最後。取得3勝的金教練對田教練的選手控制力和比賽運營給予了高度評價，但在雙方本賽季的第4次交鋒中也表現出了自信。金教練表示：“邊俊亨、全聖賢、文成坤將像往常一樣全方位得分，用強有力的壓迫防守給對手施壓。”KGC隊在與SK隊的3場比賽中，場均能得到98.3分，顯示了得分能力。 對第3輪最有價值球員（MVP）後衛邊俊亨的閱讀比賽能力寄予厚望。邊俊亨在與SK隊的第3次對決中得到18分，並送出了12次助攻。對對方感到劣勢的SK選手的心理負擔也積極滲透。金教練表示：“崔俊勇在對戰我們的比賽中有起伏。賈米爾•沃尼也對我們（奧馬裏）斯佩爾曼感到了相當大的競爭意識。這樣就會出現勉強支撐或用力過猛的比賽。”沃尼和斯佩爾曼以0.1分之差分別排在得分榜第2、3位。 對于與金教練的對決，田教練低調地表示“很難對付名將”，並表示，“第4場比賽將更加注重籃板球和防守。”SK隊在與KGC隊的比賽中場均能得到91.7分。最近，後衛金善亨的閱讀比賽能力、崔俊勇的快攻和2對2的攻擊得以複蘇。但是在與KGC的比賽中，他丟了接近100分的球。田教練表示：“我們對外圍投射能力較強的球隊多少有些弱。KGC就是這樣的球隊”，“雖然我們有高度，但在籃板球大戰中沒能壓倒對手。在沒能抓住進攻籃板球被快攻時，由于全員都參與了籃板球，所以連三分球的機會也經常被對方抓住。我們會找到解決辦法的。” 對在與SK隊的比賽中場均能拿到15.3分和10個進攻籃板球的KGC老將吳世根的封鎖也很重要。田教練表示：“全成賢和邊俊亨每場比賽都能貢獻場均得分。但是沒能阻止吳世根的攻擊。將大幅減少他的得分和策應助攻”，期待出現不可思議的反轉。

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