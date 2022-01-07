柳賢振因擔心新冠病毒，在濟州進行個人訓練. January. 07, 2022 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. “韓國怪物”柳賢振（35歲•多倫多藍鳥•照片）迎來了新賽季備戰工作。據負責柳賢振國內經紀事務的A•SPEC Corporation透露，柳賢振6日在濟州西歸浦市康昌鶴棒球場開始了訓練。截止到21日，柳賢振的專職搭檔張世洪教練、韓華張民在（32歲）、金基卓(（24歲）、SSG李泰陽（32歲）等將一同參加爲期兩周多的訓練。他們的訓練費用由柳賢振承擔。 柳賢振平時在球隊春季集訓之前一直在日本衝繩進行個人訓練。但由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，從去年開始他將訓練場所轉移到了濟州島。去年10月回國的柳賢振在假期之後進行了恢複訓練和力量訓練等，提高了身體狀態。在天氣溫暖的濟州島，他將焦點放在了長傳等野外可以進行的投球訓練上。 結束濟州訓練後，柳賢振計劃觀察美國職業棒球大聯盟勞資協商情況，確定出國日程。美國職業棒球大聯盟去年12月團體交涉破裂後，開始關閉球場。選手們也不能使用球隊的訓練設施等。 另外，在非賽季期間，多倫多隊以自由簽約選手（FA）身份引進了凱文•高斯曼（31歲），並與何塞•貝裏奧斯（28歲）簽訂了延長合同，因此當地媒體預測柳賢振將出任第3先發。爲了找回王牌選手的自尊心，柳賢振的時鍾開始轉動。

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